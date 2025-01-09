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影／文化大學棒球隊60周年特展 見證台灣棒球精神

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

中國文化大學今天舉辦棒球隊成立六十周年特展，希望藉由「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展來回顧象徵台灣棒球精神的輝煌歷程，榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩、中華民國棒球協會副理事長趙士強與林華韋等老校友都出席細數當年往事，和教育部體育署署長鄭世忠及文化大學校長王子奇一起見證這段棒球傳奇與榮耀歷程。

文化大學棒球隊自1963年成立以來，從草創時期一路成長為國內棒壇的中流砥柱，歷經無數挑戰與榮耀，培育包括徐生明、洪一中、呂明賜等職棒選手與教練，他們的名字至今仍閃耀在國內外賽場上。校長王子奇表示，他是懷著感恩與自豪的心情見證「文化初心傳甲子，華岡棒球承輝煌」特展的揭幕，棒球是台灣的國球，也是文化大學的重要象徵，回顧棒球隊60年的輝煌歷程，更希望將這份熱血與精神傳承給下一代，尤其彭誠浩一直全力推動台灣棒球運動，任內恢復台灣參與國際賽事，並於2024年榮膺台灣棒球名人堂特別奉獻獎，他無私奉獻推動台灣棒球運動，也讓文化棒球隊累積55座冠軍金盃，並兩度達成梅花旗三連霸。

中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，中華民國棒球協會副理事長趙士強出席與會。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，中華民國棒球協會副理事長趙士強出席與會。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，教育部體育署署長鄭世忠（右二）、榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩（左二）、文化大學校長王子奇（左一）及體育室主任黃士魁（右一）一起開球揭幕。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，教育部體育署署長鄭世忠（右二）、榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩（左二）、文化大學校長王子奇（左一）及體育室主任黃士魁（右一）一起開球揭幕。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，教育部體育署署長鄭世忠（後排右五）、榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩（後排右四）、中華民國棒球協會副理事長趙士強（後排左六）與林華韋（後排右二）、文化大學校長王子奇（後排左七）一起與文化大學棒球隊合影。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，教育部體育署署長鄭世忠（後排右五）、榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩（後排右四）、中華民國棒球協會副理事長趙士強（後排左六）與林華韋（後排右二）、文化大學校長王子奇（後排左七）一起與文化大學棒球隊合影。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，中華民國棒球協會副理事長林華韋出席與會。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，中華民國棒球協會副理事長林華韋出席與會。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩出席與會。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩出席與會。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，教育部體育署署長鄭世忠（右二）、文化大學董事彭誠浩（右一）、中華民國棒球協會副理事長趙士強（左二）與文化大學校長王子奇（左一）一起揭幕。記者潘俊宏／攝影
中國文化大學今天舉辦棒球隊60周年特展，教育部體育署署長鄭世忠（右二）、文化大學董事彭誠浩（右一）、中華民國棒球協會副理事長趙士強（左二）與文化大學校長王子奇（左一）一起揭幕。記者潘俊宏／攝影

名人堂 呂明賜 棒球

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