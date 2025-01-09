中職／悍將持續找戰力外補強 教練團大致底定

迎戰中華職棒36年新賽季，富邦悍將隊日前公布簽下3名戰力外球員，領隊林華韋透露，其餘人選也在接觸中，而教練團已大致確定，就等後續公布。

富邦悍將本月初宣布從自家60人名單外回簽范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖等4人，另外還網羅味全龍隊的魏全、中信兄弟隊李吳永勤及台鋼雄鷹隊賴鴻誠。

對於戰力外的補強，林華韋今日表示，球隊都有陸陸續續在討論，「包括我們自己名單外的球員也有，名字現在不便透露，完成簽約的話球團會統一公布。」林華韋證實，目前廖任磊也在討論名單中。

日前傳出陳品捷有望回鍋悍將擔任教練，林華韋指出，教練團整體的配置，仍要等待後續公布，陳品捷有機會負責外野、跑壘相關職務，但仍要交由總教練陳金鋒、副領隊林威助、顧問郭泰源等人進行考量。

悍將捕手教練劉家豪自請離隊後，一、二軍的捕手教練職務可能出現調整，一軍捕手教練據傳將由原本在二軍的林琨笙升任，林華韋對此僅表示，一軍捕手教練會找球隊內部現有專長的人選擔任。