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中職／悍將找象魔力？林華韋談洋將布局 持續接觸雙戈
富邦悍將隊近期傳出積極接觸象魔力（Shawn Morimando），領隊林華韋今日出席活動時被問到進度，他表示，目前都還在談，布局上以先發為主，但好的中繼、後援投手也不會放棄。
悍將目前新球季確定簽下的是古巴左投力亞士（Roenis Elias），其餘洋將都尚未公布，但近日傳出悍將有意網羅去年效力中信兄弟隊的象魔力，他目前在澳洲職棒出賽，繳出不錯成績。
林華韋今日出席「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展，被問到洋將補強進度，他表示目前人選都還在商談中，而去年效力的羅戈尚未定案，但仍保持聯繫，「能夠理解，大家都有各自的立場，會思考久一點。」
悍將新球季洋將佈局上，林華韋透露先發投手的人數會比較多，但也不放棄牛棚補強，「像是富藍戈表現不錯，我們也持續接觸。」
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