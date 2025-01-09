中職／悍將找象魔力？林華韋談洋將布局 持續接觸雙戈

富邦悍將隊近期傳出積極接觸象魔力（Shawn Morimando），領隊林華韋今日出席活動時被問到進度，他表示，目前都還在談，布局上以先發為主，但好的中繼、後援投手也不會放棄。

悍將目前新球季確定簽下的是古巴左投力亞士（Roenis Elias），其餘洋將都尚未公布，但近日傳出悍將有意網羅去年效力中信兄弟隊的象魔力，他目前在澳洲職棒出賽，繳出不錯成績。

林華韋今日出席「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展，被問到洋將補強進度，他表示目前人選都還在商談中，而去年效力的羅戈尚未定案，但仍保持聯繫，「能夠理解，大家都有各自的立場，會思考久一點。」