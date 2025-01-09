棒球／文化大學棒球隊60周年 孕育12強國手傳承熱血

中國文化大學棒球隊成立六十周年，舉辦「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展，回顧象徵台灣棒球精神的隊伍輝煌歷程，不少校友都在12強冠軍隊伍中，校長王子奇期待這個展覽不只是回顧，更是將棒球精神傳承給下一代。

今日特展開幕記者會上，教育部體育署署長鄭世忠、文化大學董事彭誠浩、中華民國棒球協會副理事長林華韋、趙士強以及國家運動中心執行長龔榮堂等貴賓皆到場，共同見證這段棒球傳奇與榮耀時刻。

2024年世界棒球12強賽中華隊三壘手、文化大學校友潘傑楷原本受邀，但因家中臨時有事不克出席，也特別透過影片祝福文化大學棒球隊60歲，「在文化大學的時光成就了我，也祝福現在在大專棒球聯賽打拚的學弟們能有好成績。」

這次中華隊奪冠陣容中，內野守備教練陳江和、內野手李凱威、投手黃子鵬、內野手朱育賢、外野手林安可及潘傑楷都是文化校友，體育署署長鄭世忠一一點名，回顧去年中華隊奪冠的美好，加上未來運動部的成立，成為全新起點，改變國人對運動的觀念。

文化大學棒球隊自1963年成立以來，培育包括徐生明、洪一中、呂明賜等名將及名教頭，校長王子奇表示：「棒球是台灣的國球，也是文化大學的重要象徵。我們不僅回顧棒球隊60年的輝煌歷程，更希望將這份熱血與精神傳承給下一代。」

彭誠浩多年來全力推動台灣棒球運動，任內恢復台灣參與國際賽事，並於2024年榮膺台灣棒球名人堂特別奉獻獎，王子奇表示：「彭誠浩董事是文化大學的驕傲，他以無私奉獻推動台灣棒球運動的發展，奠定堅實的基礎。他的努力，讓文化棒球隊累積55座冠軍金盃，並兩度達成梅花旗三連霸的偉業。」