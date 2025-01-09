日職／伊東勤選出史上最佳陣容 郭泰源與大谷翔平、鈴木一朗齊名

日本職棒西武獅隊退役名將伊東勤，在自己的YouTube頻道「伊東勤の110チャンネル」選出日職史上最佳陣容，先發投手指名昔日隊友「東方特快車」郭泰源。

伊東勤1982年登上西武隊一軍，球員生涯長達22年，一共獲得8次日職總冠軍，和郭泰源同隊13年搭擋投捕，分享6次封王紀錄，對這位台灣強投一直有極高評價，認為他不只球速相當驚人（最快158公里），滑球更是極品。

日本媒體日媒Sponichi Annex今天報導，曾任西武、羅德隊監督的伊東勤選出史上最優秀的各守位球員，從捕手和總教練的角度分析，這些好手組成戰力最強、最均衡的球隊，人氣和實力都極高。

伊東勤選出的最佳九人名單如下：一棒右外野手鈴木一朗、二棒指定打擊大谷翔平、三棒一壘手王貞治、四棒三壘手長島茂雄、五棒二壘手羅斯（Robert Rose）、六棒捕手野村克也、七棒中外野手秋山幸二、八棒左外野手高田繁、九棒游擊手松井稼頭央。

投手部分，伊東勤認為郭泰源是最優秀先發投手，中繼投手岩瀨仁紀、「終結者」佐佐木主浩。

郭泰源在1985到1997年期間效力西武，生涯13年出賽272場（229先發），戰績117勝68敗、防禦率3.16，曾在1991年獲選太平洋聯盟年度MVP。