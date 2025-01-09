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中職／啦啦隊「山賊穎樂」接受日媒專訪！曝原打算當體育老師

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊穎樂。截圖自穎樂IG
啦啦隊穎樂。截圖自穎樂IG

樂天桃猿啦啦隊穎樂最近接受日本媒體《Full-Count》專訪，提到自己原本打算當體育老師，最終卻成為啦啦隊女孩，報導還提及她運動神經非常出色。

穎樂在台北教育大學主修體育系，畢業後原本想當體育老師，但因為熱愛表演且對啦啦隊產生嚮往，2021年參加樂天女孩甄選，通過嚴苛考驗後，成為其中一員。

除啦啦隊工作外，穎樂還在演藝圈相當活躍，曾參加體育實境節目，在短跑、跳遠和游泳等項目表現亮眼，獲得「山賊穎樂」外號。

穎樂前年曾代表樂天女孩到天使隊主場表演，當時有和日本球星大谷翔平見面，她回憶，「他（大谷）特地抽時間與我們合影，還和我握手，真的非常帥氣！」

穎樂去年以歌手身分出道，目前在啦啦隊、歌手和藝人之間相當忙碌，不過她提到自己仍經常抽空到日本旅行。文末總結，穎樂憑藉出色運動神經在綜藝節目獲得大量粉絲，台灣啦啦隊往往會在電視節目展現才藝，穎樂的體育天賦成為亮點。

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