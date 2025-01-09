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12強賽／砲轟戶鄉翔征有幕後推手 林家正不排斥日職、明年WBC

聯合新聞網／ 綜合報導
林家正。聯合報系資料照
林家正。聯合報系資料照

中華隊去年11月在世界12強棒球賽奪冠，捕手林家正冠軍戰從日本強投戶郷翔征手中開轟，成為獲勝關鍵之一。林家正近日接受日媒《Sponichi Annex》專訪，談到12強奪冠的心境與未來展望。

冠軍戰第5局林家正面對戶郷翔征時開轟，幫助中華隊先馳得點，不過他在比賽後段傷退，落淚畫面被鏡頭捕捉到。對此，林家正解釋，「我8月時曾左手骨折，經大手術和復健才能重返賽場，但這次右手又受傷。我會哭是因為這是歷史性的一刻，而我沒辦法在場上到最後，讓我對自己感到失望，我忍住不哭，但還是控制不住，非常不甘心。」

林家正也透露自己冠軍戰前，有向響尾蛇隊2A打擊教練斯雷吉（Terrmel Sledge）請教，斯雷吉曾效力日職火腿和橫濱隊，林家正解釋，「採用反方向擊球策略非常重要，這次也取得不錯的成果。在台灣進行分組賽時我狀態不好，擊球太急躁，但我後來冷靜下來，重新調整自己，專注揮棒和擊球策略，成功鎖定目標並擊出好球。」

林家正被問到最喜歡的日本球員，他的答案是大谷翔平，他也提到2025年的規劃，「首先我需要專注右手復健，因此無法參加原定的哥倫比亞冬盟。我目前是自由球員，期待能在美國找到新合約，如果有機會，我也希望能加入日職，我對日本棒球抱有很深的敬意。」

林家正也坦言想打2026年經典賽，「這次12強並非最完整陣容，很多球員受傷，全國對我們的期待也不高，我們以年輕球員為核心，抱持強烈求勝欲望，最終取得好成績。如果能參加2026年經典賽，我希望懷抱相同心態，為國家全力以赴。」

世界棒球12強 戶鄉翔征 林家正

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