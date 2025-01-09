快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

棒球／從素人到引退球具變展品 官大元：像做夢一樣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
官大元去年在大巨蛋引退。 聯合報系資料照
官大元去年在大巨蛋引退。 聯合報系資料照

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」特展，去年在此引退的官大元、周思齊、潘威倫球具都收列為展品，官大元說：「這就像是做夢一樣。」

棒球科班出身的官大元直到大學才接觸正規訓練，但在2010年選秀會獲得兄弟象隊指名，並以中繼投手身分站穩中職一軍，更在2015年拿下中繼王，直到2023年球季後引退，兄弟球團去年為他在大巨蛋舉辦引退儀式。

「一個素人投手可以進入職棒，最後在大巨蛋引退。」官大元今天參加開幕活動時表示：「現在貼身的實戰物品又變成文物參展，很不可思議。」

至於推薦球迷哪項必看文物？官大元先開玩笑說：「當然是來看官大元。」隨後認真說明，這次的展覽只是前哨戰，就像遠雄巨蛋總經理李柏熹所說，目前已經搜集3000多件文物，「未來大家可以一起來看更多中華隊的歷史。」

退休後的官大元多了台灣元動力運動發展協會理事長身分，他表示，最近就是到基層去推廣棒球，包含社區棒球、樂樂棒球等，未來也會拓展到特教學校，「希望讓這些人對棒球更有興趣，也能銜接12強奪冠的熱潮。」

中華隊去年在世界12強棒球賽拿下歷史首冠，官大元分析，這次中華隊的氛圍不太一樣，預賽第一場對日本因為先掉分，導致氣勢被壓住，但複賽再次對上時，看得出有反擊能力，也讓對方感到壓力，「反而我們壓力釋放，到冠軍戰就感覺非常有機會，跟過往的中華隊不同。」

中華隊 官大元 棒球

延伸閱讀

12強賽／看中華隊奪冠很感動 潘威倫引退思考下一步

12強賽／「台灣棒球是悲劇英雄」周思齊見證轉變：我們可以贏

12強賽／大巨蛋特展有中華隊奪冠紀錄 3引退球星球具入列

引退歌壇多年 48歲本多RuRu現況曝光！還是美成這樣

相關新聞

12強賽／「台灣棒球是悲劇英雄」周思齊見證轉變：我們可以贏

中信兄弟隊球星「周董」周思齊引退後改任亞洲棒球總會會長特助，透過國外參訪看見台灣棒球展覽可借鏡之處，而台灣棒球特殊處在於...

12強賽／看中華隊奪冠很感動 潘威倫引退思考下一步

統一獅隊投手潘威倫去年在台北大巨蛋投完生涯最後一戰，今天出席台北大巨蛋「From Dome To Future 巨誕」活...

12強賽／砲轟戶鄉翔征有幕後推手 林家正不排斥日職、明年WBC

中華隊去年11月在世界12強棒球賽奪冠，捕手林家正冠軍戰從日本強投戶郷翔征手中開轟，成為獲勝關鍵之一。林家正近日接受日媒《Sponichi Annex》專訪，談到12強奪冠的心境與未來展望。 冠

棒球／從素人到引退球具變展品 官大元：像做夢一樣

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」特展，去年在此引退的官大元、周思齊、潘威倫球具都收列為展品...

12強賽／大巨蛋特展有中華隊奪冠紀錄 3引退球星球具入列

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」期間限定特展，展中文物從首場國際賽亞錦賽到世界12強中華隊...

經典賽／曾創中職迷因 前悍將洋投傑斯代表尼加拉瓜打資格賽

前中華職棒富邦悍將隊洋投傑斯（J.C .Ramirez）加入尼加拉瓜國家隊，出戰今年2月世界棒球經典賽（WBC）資格賽。尼加拉瓜與中華隊同屬A組，傑斯有望與台灣打者交手，成為比賽看點之一。 傑斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。