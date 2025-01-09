棒球／從素人到引退球具變展品 官大元：像做夢一樣

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」特展，去年在此引退的官大元、周思齊、潘威倫球具都收列為展品，官大元說：「這就像是做夢一樣。」

非棒球科班出身的官大元直到大學才接觸正規訓練，但在2010年選秀會獲得兄弟象隊指名，並以中繼投手身分站穩中職一軍，更在2015年拿下中繼王，直到2023年球季後引退，兄弟球團去年為他在大巨蛋舉辦引退儀式。

「一個素人投手可以進入職棒，最後在大巨蛋引退。」官大元今天參加開幕活動時表示：「現在貼身的實戰物品又變成文物參展，很不可思議。」

至於推薦球迷哪項必看文物？官大元先開玩笑說：「當然是來看官大元。」隨後認真說明，這次的展覽只是前哨戰，就像遠雄巨蛋總經理李柏熹所說，目前已經搜集3000多件文物，「未來大家可以一起來看更多中華隊的歷史。」

退休後的官大元多了台灣元動力運動發展協會理事長身分，他表示，最近就是到基層去推廣棒球，包含社區棒球、樂樂棒球等，未來也會拓展到特教學校，「希望讓這些人對棒球更有興趣，也能銜接12強奪冠的熱潮。」

中華隊去年在世界12強棒球賽拿下歷史首冠，官大元分析，這次中華隊的氛圍不太一樣，預賽第一場對日本因為先掉分，導致氣勢被壓住，但複賽再次對上時，看得出有反擊能力，也讓對方感到壓力，「反而我們壓力釋放，到冠軍戰就感覺非常有機會，跟過往的中華隊不同。」