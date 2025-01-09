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12強賽／看中華隊奪冠很感動 潘威倫引退思考下一步

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台北大巨蛋以「From Dome To Future巨誕」為主題，推出期間限定特展，2024年引退的中職球星周思齊（右起）、官大元與潘威倫9日出席活動記者會。中央社
台北大巨蛋以「From Dome To Future巨誕」為主題，推出期間限定特展，2024年引退的中職球星周思齊（右起）、官大元與潘威倫9日出席活動記者會。中央社

統一獅隊投手潘威倫去年在台北大巨蛋投完生涯最後一戰，今天出席台北大巨蛋「From Dome To Future 巨誕」活動，談到去年看到12強中華奪冠，過去常為國出征的潘威倫說：「真的很感動。」

潘威倫中職生涯累積149勝締造史上最多勝投紀錄，今天改穿上西裝重返大巨蛋，潘威倫表示看到這個展覽心中很感動，「小時候看棒球，到現在看到大巨蛋的誕生，自己又能夠在此出賽，很感動，也看到台灣棒球進步。」

卸下球員身分後，潘威倫是否接任教練受到關注，潘威倫今天也表示：「最近就是陪陪媽媽，思考生涯下一步，要怎麼去規劃，目前還在規劃中，都還在商談，有消息確定後會對外宣布。」

近期不少中職球隊都安排教練、球員到國外見習，潘威倫對此也表示，這些都是很好的機會，自己雖然已經退休，但有時腦海中還是會浮現過去投球的畫面，「畢竟打球這麼久，還是很難忘記棒球。」

去年世界12強棒球賽，中華隊拿下歷史第一冠，潘威倫表示，自己過去無論有沒有參加中華隊，一直都期待中華隊能有好成績，「這次能夠拿到冠軍，身為球員也很感動，看到球員場上奮戰，那種過程很感動人心。」

中華隊 棒球 潘威倫

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