12強賽／「台灣棒球是悲劇英雄」周思齊見證轉變：我們可以贏

中信兄弟隊球星「周董」周思齊引退後改任亞洲棒球總會會長特助，透過國外參訪看見台灣棒球展覽可借鏡之處，而台灣棒球特殊處在於「一直像悲劇英雄」，但如今隨著12強奪冠，「證明我們可以贏球。」

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」期間限定特展，在大巨蛋引退的周思齊球具也成為展品之一，未來有規劃設立棒球博物館，留下完整且全面的記錄。

周思齊透露，休賽季曾到國外拜會，其中包含到美國職棒巨人隊的主場參訪，「漂亮是其次，但他們的球場很有文化感，在水溝蓋、牆磚等地方，可以看到球員的名字、事蹟，那種互動感很強烈，這是我們欠缺的。」

除了打球外，周思齊同時也是台灣師範大學台灣史研究所碩士生，對於棒球要成立博物館或展覽都很有想法，「需要更直接的文化感，但需要透過整合，陳列、建築、棒球、史學各方面人才的參加，現在的展覽很容易沒有主題性。」

周思齊也點出，台灣棒球發展具有特殊性，「不只跨時代，也跨統治者，要如何對話會是比較困難的地方。」也因此會需要史學家加入、討論。

「台灣棒球像悲劇英雄。」周思齊舉例，從嘉農時期到紅葉少棒，中華職棒成立後也陸續爆發假球案，一直起起落落，「我們一直很辛苦。」

然而直到2013年經典賽後，棒球人氣開始穩定上揚，周思齊認為，到去年大巨蛋啟用、今年運動部成立，都代表台灣棒球終於不用再那麼辛苦，「12強奪冠是顯性結果，證明讓球員無後顧之憂，我們是可以贏球的，不用一直輸。」

中華隊奪冠之路，周思齊就算有時剛好在通勤也持續關注，「台灣棒球可以暫停很多事情，那3個小時，大家會放下很多事情。」

而周思齊現在已非球員，擔任特助仍是做與棒球有關的事，他笑說自己還是有在練習，「當偶像不容易，體態要維持。」加上今年他也報名參加雙北世壯運，「志在參加，不在奪牌，希望可以打進來大巨蛋。」