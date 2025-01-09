12強賽／大巨蛋特展有中華隊奪冠紀錄 3引退球星球具入列

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」期間限定特展，展中文物從首場國際賽亞錦賽到世界12強中華隊奪冠，見證台灣棒球重要時刻，三位在大巨蛋引退的中職球星周思齊、潘威倫、官大元也到場參與。

台北大巨蛋營運首年，總共舉辦了92場精彩賽事及活動，包含亞錦賽、讀賣巨人來台交流賽、中職開幕戰、明星賽以及多場球星引退賽，到年末的12強不斷延續熱度。

今天上午舉辦開展VIP DAY，邀請周思齊、潘威倫、官大元到場，更有知名棒球YouTuber「野球乾一杯」阿強共同參與，藉由深入淺出的現場導覽，深入了解台北大巨蛋的過去、現在與未來。

這次的特展以時光隧道為起點，隨著民眾齊聲高喊「我們要巨蛋！」揭開序幕，搭配典藏照片與館藏文物，回顧場館的精采瞬間，現場特別展出2023年首場國際正式賽事亞洲棒球錦標賽開球的王貞治親筆簽名球，以及世界棒球12強賽中華隊英雄全隊簽名球、中華隊金牌、總教練曾豪駒球衣等。

另外也特別規劃展示巨蛋引退球星 : 官大元、周思齊、潘威倫的實戰球具，讓民眾可以回憶引退球星在場上的奮鬥及對棒球的付出。

台北大巨蛋「From Dome to Future 巨誕特展」將於1月10日至4月20日，每周四至日的11:00至18:00，在台北大巨蛋B2 515空間展出（1月27日至2月2日因農曆春節假期休館），追蹤台北大巨蛋Instagram或Facebook，即可免費入場參觀。

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」期間限定特展，現場回顧多項在大巨蛋舉辦的精彩賽事。記者蘇志畬／攝影