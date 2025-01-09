日職／火腿隊來台交流 派台將先發

日本職棒日本火腿隊將於三月一日、二日在台北大巨蛋進行海外交流賽，分別對上中華職棒統一獅、中信兄弟隊，兩場比賽先發投手排定來自台灣的古林睿煬、孫易磊；日職各隊春訓倒數，新生代「火球男」張峻瑋參加軟銀鷹隊新秀營第一天也因為「競速」吸引球團目光。

火腿春訓將在二月一日於沖繩展開，三月飛來台灣進行交流賽，總教練新庄剛志昨天透露，將派出古林睿煬對上前東家獅隊，面對兄弟則推出新秀孫易磊，「最多只會投三局，原本想讓他們投到八局，但其他教練說不行。」

對於來到台灣交流賽，新庄剛志也表示：「氣氛一定會非常熱鬧，我也非常期待。」今年球季新庄剛志希望培養出五名足以擔任先發的新秀，包括兩位投手和三位野手。

至於能夠競爭先發的人選，新庄剛志並未透露名字，但對孫易磊有高度評價，「他第一年在牛棚展現的速球就是頂級水準，迴轉數非常高，如果能夠刻意使用會很有趣。」另外也點名去年轉為支配下的柳川大晟，今年會有更多出賽機會。

張峻瑋前天到軟銀隊二軍基地報到，初亮相就和選秀第一指名的村上泰斗傳接球，兩人愈投愈快，最快來到一百卅公里，村上苦笑說：「一開始只想輕輕丟，但後來不由自主增加力道。」張峻瑋最快球速一五七公里，去年簽下育成合約，軟銀刻意安排他與日職新秀一起練習。