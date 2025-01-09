中職／猿隊新教練團 曾豪駒重返一軍

中華職棒樂天桃猿隊昨天正式公布今年新賽季教練團，日籍總教練古久保健二續掌兵符，原二軍總教練、世界十二強棒球賽冠軍教頭曾豪駒回到一軍，擔任首席兼打擊教練，球隊將在三天後開始重訓營，二月二日在嘉義縣立棒球場展開春訓。

日本樂天集團在二○二○年接手猿隊時，曾豪駒接下總教練職務，帶隊四年兩度闖進總冠軍賽都鎩羽而歸，去年交出兵符到二軍培養新秀，也因此獲得擔任十二強賽中華隊總教練機會，在年底為台灣帶回棒球史上首座大賽冠軍，新球季重返一軍。

猿隊指出，曾豪駒過往擁有豐富的執教經驗，面對賽場上臨機應變能力獨到，新賽季將協助古久保運籌帷幄。

猿隊去年在季後挑戰賽止步，未能打進總冠軍賽，今年球季要再拚樂天入主後首冠，曾豪駒雖然回到一軍，但同時還有二月世界棒球經典賽資格賽總教練的任務，春訓期間恐怕得要母隊、中華隊兩邊跑。

另外，猿隊一軍投手教練由川岸強接任，二軍總教練陳彥夆，原一軍首席教練陳瑞振轉任守備統籌教練，督導一、二軍球員守備能力訓練，原二軍守備教練翁克堯轉任一軍守備教練，協助鄭兆行守備相關訓練。

去年加入的吳桀睿將以二軍打擊教練兼任選手的身分在新賽季亮相，二軍增聘蔡成賢擔任助理打擊教練以及體能教練陸康其；運動表現教練廣瀨大輔續任，持續強化球隊防護員和體能教練系統。

猿隊原任一軍投手教練許銘傑、一軍打擊教練鍾承祐、二軍體能教練洪聖欽都在合約到期後不續聘，球團表示，衷心感謝三人為球隊的貢獻與付出，也祝福他們未來發展順遂。