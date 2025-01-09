UBL／陳勇志108球完封勝 蔡仲南指點指叉球進化

大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學靠著大一投手陳勇志108球完封，以7比0擊敗開南大學搶下複賽首勝；陳勇志向總教練蔡仲南學指叉球加入武器庫，想要再上一層級速度提升是重點。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）南華大學複賽前5戰一勝難求，今天與開南大學交手，派出投手陳勇志先發，總計用108球完投9局，僅被敲出3支安打，投出9次三振，無失分，幫助球隊止敗，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

南華總教練蔡仲南表示，陳勇志先前投球姿勢有點開掉，近期有幫陳勇志調整投球角度，直球和變化球的角度有投出來。

蔡仲南也提到，陳勇志之前最快球速可以投到約145公里，現在球速雖然沒有以前快，但陳勇志變化球種多，變化球引誘球好球率高，對大專打者來說已經可以有很好的壓制效果，但如果要再更上一層級，直球的均速還要再往上提升，目前看起來滑球、曲球投得不錯，但指叉球下墜的速度更快的話會更有威力。

陳勇志表示，賽前有認真研究開南打者的習性，今天投球策略是把進壘角度壓低，一個打者一個打者抓出局數。

陳勇志透露，剛升上大學時也不太適應大專的打者，大專的感覺打者比較聰明、不會亂揮，也有跟有「指叉球王子」封號的蔡仲南請教指叉球的投法，目前使用指叉球的比例增加，也成為變化球武器庫中可以活用的球種。

陳勇志去年有投入中職選秀沒有獲得球隊青睞，希望加強身體素質，今年有機會也想再挑戰看看。