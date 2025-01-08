UBL／鄭昭誠檢討不好觀感行為 助文化保晉級生機

大專棒球聯賽複賽文化大學今天與嘉義大學交手沒有退路，文化大學鄭昭誠3安1打點，率隊6比4搶勝、保晉級生機；鄭昭誠檢討前一場情緒不佳造成不好觀感，強烈渴望帶領球隊打回天母（4強）。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽文化大學今天與嘉義大學交手，輸球就淘汰，文化大學鄭昭誠1局下選到四壞保送，2局下敲出安打，6局下也敲安，8局下球隊4比3領先時，補上二壘打替球隊多添保險分，再靠著隊友安打跑回團隊第6分。

鄭昭誠單場3安1打點2得分，獲選單場最有價值球員（MVP），他不好意思地提到，前一場守備時因為失誤有摔手套動作造成觀感不佳，也受到批評，其實很自責，比賽結束後想了很久。

鄭昭誠解釋，明明可以帶領球隊贏球卻沒做好，有在球隊群組跟大家說抱歉，但隊友鼓勵球隊還是需要他，讓他比較釋懷，今天算是「洗白」，「接下來的比賽，我要帶著大家一起贏球，很開心今天有做到，我們真的很想打回天母。」大專聯賽4強決賽比賽場地在天母棒球場。

鄭昭誠表示，球隊中沒有明星球員、是打團體戰，團隊氣氛很好，大家都有做好分內工作；鄭昭誠去年參加中職選秀落選，他自評穩定度還要再提升，太想要贏球反而會造成反效果。

文化大學總教練李軾揚表示，打到目前為止沒有一場是好打的，今天攻擊有甦醒，打到複賽了應該要越來越穩定，如果有機會打到決賽，這會成為不錯的養分。

李軾揚提到，鄭昭誠其實具備打職棒的能力，有速度和打擊爆發力，但心態上需磨練更穩定，先發陣容中高年級球員不多，知道大三的鄭昭誠很想贏球，但學生球隊心態的穩定度還是要好一點。

左手側投李景興滿壘拆彈 大專聯賽助文化搶勝

大專棒球聯賽複賽文化大學與嘉義大學今天交手敗隊淘汰，文化9局上2分領先被嘉大攻占滿壘，文化換上左手側投李景興登板拆彈穩守，以6比4搶勝，李景興盼提升球速畢業挑戰選秀。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽文化大學與嘉義大學今天交手，8局打完文化6比3領先，9局上嘉大靠著接連安打追回1分，接著靠著觸身球保送、四壞保送攻占滿壘，文化換上左手側投李景興登板，花2球抓到最後一個出局數，成功拆彈、幫助球隊守住危機。

文化大學總教練李軾揚表示，投手宋連恩身為球隊設定的終結者，但今天9局上登板有狀況，太想用力放球點跑掉，本來想讓宋連恩繼續投，但後來還是選擇換上左手側投手李景興，平時也會看日職北海道日本火腿鬥士隊同類型投手宮西尚生。

李軾揚點出，李景興因為出手角度特別，只要狀況不要太差，他的球打者並不好掌握；李景興今天用2球投0.1局、奪下救援成功。

李景興表示，國中時因為身材不算突出，在教練建議下開始改側投方式，希望投出特色，對控球很有自信，變化球種有滑球、變速球，目前最快球速約137公里左右，希望最快球速可以提升至140公里以上，想要取得職棒入場券，速度一定要再提升。