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日職／火腿交流賽2台將最多3局 新庄對孫易磊高評價

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊投手孫易磊（右）。中央社
火腿隊投手孫易磊（右）。中央社

日本職棒日本火腿隊將於今年3月1和2日在台北大巨蛋進行海外交流賽，對上中華職棒統一獅、中信兄弟隊，先發投手排定來自台灣的古林睿煬、孫易磊，火腿隊監督新庄剛志原本想讓兩人投8局，「但是教練團說不行。」

火腿隊今天公布春訓行程，2月1日開始在沖繩春訓，8、9日開始隊內紅白戰，11日起開始陸續安排與其他球隊交手，包含2月24日在名護球場對戰中職味全龍隊，接著就是移師台灣進行交流賽。

這兩場交流賽的先發投手，新庄剛志今天受訪時透露，由古林睿煬對上前東家統一獅隊，面對中信兄弟隊則推出孫易磊，「最多只會投到3局，我原本想說投到8局，但被其他教練說不行。」

對於來到台灣比賽，新庄剛志也表示：「我認為氣氛一定會非常熱鬧，我也非常期待。」

今年球季新庄剛志目標培養出5名足以擔任先發的選手，其中2位投手、3位野手，去年球季田宮裕涼、水谷瞬、水野達稀表現精彩，但新庄不打算就此滿足，「想讓大家覺得『火腿到底有多少人才？』」

至於能夠競爭這5位先發的人選，新庄剛志並未透露名字，但對孫易磊有高度期待，「他第一年在牛棚展現的速球就是頂級水準，迴轉數非常高，如果能夠刻意使用會很有趣。」另外也點名去年轉為支配下的柳川大晟會有更多出賽機會。

孫易磊 新庄剛志 日本火腿

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