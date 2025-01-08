韓職／最新！李珠珢竟PO「豪哥加油」梗圖 再掀台灣球迷聯想

李珠珢轉發「豪哥加油」梗圖。截圖自李珠珢IG限動

南韓啦啦隊女神李珠珢今天在IG發限時動態與粉絲互動，其中一則她竟分享一張「豪哥加油」梗圖，再度引發台灣粉絲們想像。

李珠珢日前在IG自我介紹加上中文名字，台灣粉絲們猜測這是來台前兆，網友也盛傳她可能加入味全龍啦啦隊。

李珠珢今天稍早上傳許多與粉絲互動的限時動態，其中一張問答內容是，網友問：「感覺像完全沒使用方言」，然後她回答，「謝謝...我現在也是首爾人了嗎？」

內容雖無相關，但她搭配這則問答，竟上傳引用網友做的梗圖，圖中她喊中文「豪哥加油」，並附上她的中文和英文名，此舉再度引起台灣球迷聯想。