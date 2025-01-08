快訊

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

北港鎮農會8職員挪用1億公款 女會計去年7月過世

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

韓職／最新！李珠珢竟PO「豪哥加油」梗圖 再掀台灣球迷聯想

聯合新聞網／ 綜合報導

李珠珢轉發「豪哥加油」梗圖。截圖自李珠珢IG限動
李珠珢轉發「豪哥加油」梗圖。截圖自李珠珢IG限動

南韓啦啦隊女神李珠珢今天在IG發限時動態與粉絲互動，其中一則她竟分享一張「豪哥加油」梗圖，再度引發台灣粉絲們想像。

李珠珢日前在IG自我介紹加上中文名字，台灣粉絲們猜測這是來台前兆，網友也盛傳她可能加入味全龍啦啦隊。

李珠珢今天稍早上傳許多與粉絲互動的限時動態，其中一張問答內容是，網友問：「感覺像完全沒使用方言」，然後她回答，「謝謝...我現在也是首爾人了嗎？」

內容雖無相關，但她搭配這則問答，竟上傳引用網友做的梗圖，圖中她喊中文「豪哥加油」，並附上她的中文和英文名，此舉再度引起台灣球迷聯想。

啦啦隊

相關新聞

中職／曾豪駒重返一軍接任首席兼打教 桃猿教練團出爐

樂天桃猿隊公布2025年新賽季教練團，總教練古久保健二續掌兵符，原二軍總教練、12強冠軍教頭曾豪駒則轉任一軍首席兼打擊教...

中職／象魔力遭到悍將鎖定？球團回應：洋將持續談約中

前中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）去年因傷僅在一軍出賽1場，如今在澳職繳出好成績吸引中職球隊目光，傳...

日職／火腿公布台日交流賽先發 古林睿煬戰獅、孫易磊對兄弟

日本職棒日本火腿隊將於今年3月1和2日在台北大巨蛋進行海外交流賽，對手是中華職棒統一獅和中信兄弟隊。古林睿煬確定將對上前東家統一獅，19歲台灣火球男孫易磊則和兄弟交手。 主辦單位悍創運動行銷今天

中職／還沒有要離開啦啦隊舞台！峮峮宣布：2025開季見

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮今天發文宣布好消息，2025年將繼續在球場上應援，與球迷們同樂。 現年34歲的峮峮目前在球場和演藝圈都擁有高人氣，去年她受訪時曾表示，生涯規劃是啦啦隊跳到35歲，而她的

日職／與台灣火球男張峻瑋競速 軟銀一指：本想輕鬆投…

台灣「火球男」張峻瑋前天才搭機前往日本向日本職棒軟銀隊報到，昨天就在自主訓練與選秀第一指名村上泰斗「飆速對決」，村上泰斗...

韓職／最新！李珠珢竟PO「豪哥加油」梗圖 再掀台灣球迷聯想

南韓啦啦隊女神李珠珢今天在IG發限時動態與粉絲互動，其中一則她竟分享一張「豪哥加油」梗圖，再度引發台灣粉絲們想像。 李珠珢日前在IG自我介紹加上中文名字，台灣粉絲們猜測這是來台前兆，網友也盛傳她

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。