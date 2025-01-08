韓職／最新！李珠珢竟PO「豪哥加油」梗圖 再掀台灣球迷聯想
南韓啦啦隊女神李珠珢今天在IG發限時動態與粉絲互動，其中一則她竟分享一張「豪哥加油」梗圖，再度引發台灣粉絲們想像。
李珠珢日前在IG自我介紹加上中文名字，台灣粉絲們猜測這是來台前兆，網友也盛傳她可能加入味全龍啦啦隊。
李珠珢今天稍早上傳許多與粉絲互動的限時動態，其中一張問答內容是，網友問：「感覺像完全沒使用方言」，然後她回答，「謝謝...我現在也是首爾人了嗎？」
內容雖無相關，但她搭配這則問答，竟上傳引用網友做的梗圖，圖中她喊中文「豪哥加油」，並附上她的中文和英文名，此舉再度引起台灣球迷聯想。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言