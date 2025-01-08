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中職／馬傑森休賽季強化身體 想跟上12強學長腳步

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊馬傑森今天出席2025卓溪Masial 祝福公益路跑記者會。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊馬傑森今天出席2025卓溪Masial 祝福公益路跑記者會。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿馬傑森去年站穩球隊主戰游擊手，生涯首度出賽場次破百，但對於打擊穩定度仍感不足，休賽季期間努力強化身體素質，期待提升長打率，也透過與12強中華隊的交手，想趕快趕上學長們的腳步。

馬傑森去年球季出賽111場，取得金手套獎入選資格，不過打擊率2成37、長打率0.286，都有很大的進步空間，馬傑森也表示，賽季經歷過高低起伏，整體來說收穫很多，了解到自己打擊需要加強的地方，在休賽季就知道要如何訓練。

中華隊在去年世界12強棒球賽拿下冠軍，賽事開打前曾與桃猿隊進行熱身賽，馬傑森當時先發第7棒，3打席未敲安、1次保送上壘，馬傑森表示，看到學長們奪冠，自己也與有榮焉，「也因為練習賽對抗過，知道他們的強度，想要跟上他們。」

馬傑森自認長打還有不足，休賽季也針對此點進行加強，不過目前尚未收到2月經典賽資格賽的徵詢，尚未入選過一級國際賽國手的他，也期許自己要更加努力，嚮往著有朝一日穿上中華隊球衣。

中華隊 樂天桃猿 馬傑森

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