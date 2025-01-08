中職／象魔力遭到悍將鎖定？球團回應：洋將持續談約中
前中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）去年因傷僅在一軍出賽1場，如今在澳職繳出好成績吸引中職球隊目光，傳出富邦悍將有意招攬，悍將球團對此僅表示，外籍戰力談約持續進行中。
象魔力在2022年效力兄弟時，曾繳出7勝5敗、防禦率2.56的成績單，然而隔年因傷提前報銷，合約展延至去年球季，然而直到8月底才重新復出，僅投一場就改為二軍合約到年底。
如今象魔力在澳洲職棒效力墨爾本王牌隊，目前累積8場先發出賽、40.1局，防禦率2.68，中信兄弟球團持續保持接觸，然而也有其他中職球隊關注。
富邦悍將傳出事接觸的隊伍之一，悍將球團對此表示：「新年度外籍戰力談約持續進行中，若完成正式簽約將陸續對外宣布。」
悍將目前新球季確定簽下的是古巴左投力亞士（Roenis Elias），另外去年效力的羅戈也在持續談約中，羅戈去年戰績10勝4敗、防禦率2.16，在12強賽也以委內瑞拉國手身分有亮眼成績。
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