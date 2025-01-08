中職／有資歷後粉絲會對她不好？一粒：接下來皮要繃緊一點

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」將在1月11日舉辦成軍周年粉絲見面會，啦啦隊官方YT頻道釋出成員回顧影片，人氣成員一粒在影片上透露這一年來的變化和成長。而她在影片中提及，「可能接下來，皮要繃緊一點，如果大家覺得我有一點資歷之後，會不會對我比較不好勒？」(影片6：50秒處)

現年25歲的一粒因甜美臉蛋和「葉保弟應援舞」爆紅，她回憶當初因喜愛跳舞和看棒球參加啦啦隊徵選。剛開始她以為自己跳得「葉保弟」跟大家一樣，後來才發現好像有自己的感覺，也不知道為何突然這麼多人關注。

一粒爆紅後討論度相當高，她經常在網路上「海巡」回網友訊息，讓網友們相當開心。一粒認為這樣做很好玩，可以整人，但也提到會跳過那些罵她的言論。一粒最後還表示，希望讓不喜歡她的人，變得沒那麼不喜歡她。

影片曝光後，網友紛紛留言鼓勵，「一粒做自己就好，喜歡妳純真自然不做作的樣子」、「希望一粒更有自信，妳很棒的」、「一粒加油，新的一年繼續奮鬥」。