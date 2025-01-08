中職／台鋼雄鷹教練和球員背號異動！吳念庭穿回熟悉39號

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮今天發文宣布好消息，2025年將繼續在球場上應援，與球迷們同樂。 現年34歲的峮峮目前在球場和演藝圈都擁有高人氣，去年她受訪時曾表示，生涯規劃是啦啦隊跳到35歲，而她的

2025-01-08 14:18