中職／台鋼雄鷹教練和球員背號異動！吳念庭穿回熟悉39號
台鋼雄鷹隊今天在官方社群公布新賽季球員和教練背號異動，去年季中加入的球星吳念庭穿回日職西武獅隊時期的「39」號戰袍。
吳念庭2016年至2023年期間效力西武，都選擇穿39號。去年吳念庭返台並投入中職選秀，獲得雄鷹第一指名。
當時39號被洋投雷公穿走，吳念庭選擇67號，與他父親吳復連生涯首度擔任總教練所穿的背號相同。雷公去年季中離隊，今年吳念庭選擇穿回習慣的39號。
雄鷹發文表示，「迎接2025賽季，台鋼雄鷹部分教練、選手背號有所異動，教練團包含福永春吾、里隆文及林大展，選手則有吳念庭，從67號換為在日職時期熟悉的39號，還有施子謙、林詩翔、巫柏葳，以及兩名自主培訓轉正式球員顏郁軒、湯家豪，在2025球季都迎來新背號！」
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