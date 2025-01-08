日職／火腿公布台日交流賽先發 古林睿煬戰獅、孫易磊對兄弟

日本職棒日本火腿隊將於今年3月1和2日在台北大巨蛋進行海外交流賽，對手是中華職棒統一獅和中信兄弟隊。古林睿煬確定將對上前東家統一獅，19歲台灣火球男孫易磊則和兄弟交手。

主辦單位悍創運動行銷今天發文指出，火腿隊監督新庄剛志受訪表示，古林睿煬3月1日先發對統一獅，對上兄弟先發投手則是孫易磊。

古林睿煬去年季後行使旅外自由球員權利，火腿隊拿下議約權、並與古林達成「3+1」合約協議，成為「大王」王柏融後，第2位透過中職入札制度旅外的球員，古林新賽季將穿上火腿隊37號球衣。

孫易磊則是在2023年9月與火腿簽4年合約，去年是他旅日第1個賽季，孫易磊在二軍出賽15場（4場先發），主投25.2局投出24次三振，防禦率3.86，每局被上壘率1.32。