快訊

台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

反對大罷免 林右昌：總統未滿一年全面對抗後續怎執政？

日職／火腿公布台日交流賽先發 古林睿煬戰獅、孫易磊對兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿隊古林睿煬(左)、統一獅隊陳傑憲(右)。截圖自悍創運動行銷FB
火腿隊古林睿煬(左)、統一獅隊陳傑憲(右)。截圖自悍創運動行銷FB

日本職棒日本火腿隊將於今年3月1和2日在台北大巨蛋進行海外交流賽，對手是中華職棒統一獅中信兄弟隊。古林睿煬確定將對上前東家統一獅，19歲台灣火球男孫易磊則和兄弟交手。

主辦單位悍創運動行銷今天發文指出，火腿隊監督新庄剛志受訪表示，古林睿煬3月1日先發對統一獅，對上兄弟先發投手則是孫易磊。

古林睿煬去年季後行使旅外自由球員權利，火腿隊拿下議約權、並與古林達成「3+1」合約協議，成為「大王」王柏融後，第2位透過中職入札制度旅外的球員，古林新賽季將穿上火腿隊37號球衣。

孫易磊則是在2023年9月與火腿簽4年合約，去年是他旅日第1個賽季，孫易磊在二軍出賽15場（4場先發），主投25.2局投出24次三振，防禦率3.86，每局被上壘率1.32。

中信兄弟 古林睿煬 孫易磊 日本火腿 統一獅

相關新聞

中職／還沒有要離開啦啦隊舞台！峮峮宣布：2025開季見

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮今天發文宣布好消息，2025年將繼續在球場上應援，與球迷們同樂。 現年34歲的峮峮目前在球場和演藝圈都擁有高人氣，去年她受訪時曾表示，生涯規劃是啦啦隊跳到35歲，而她的

日職／與台灣火球男張峻瑋競速 軟銀一指：本想輕鬆投…

台灣「火球男」張峻瑋前天才搭機前往日本向日本職棒軟銀隊報到，昨天就在自主訓練與選秀第一指名村上泰斗「飆速對決」，村上泰斗...

日職／火腿公布台日交流賽先發 古林睿煬戰獅、孫易磊對兄弟

日本職棒日本火腿隊將於今年3月1和2日在台北大巨蛋進行海外交流賽，對手是中華職棒統一獅和中信兄弟隊。古林睿煬確定將對上前東家統一獅，19歲台灣火球男孫易磊則和兄弟交手。 主辦單位悍創運動行銷今天

日職／張峻瑋首個職棒賽季還沒開始 先贈卑南國中球鞋

日本職棒軟銀鷹投手張峻瑋目前已到球隊位於福岡的二軍基地報到、參加新人訓練營備戰第一個職棒賽季；張峻瑋日前也利用自主訓練的...

大專棒球聯賽／呂昱廷104球完封勝 是否挑戰職棒有評估點

大專棒球聯賽台體先發投手呂昱廷投出代表作，用104球投出9局完封勝，率隊以5比0擊敗國體、搶下複賽第4勝；呂昱廷自評球威...

大專棒球聯賽／台體複賽2敗後4連勝 林威助和情蒐助攻

大專棒球聯賽台體今天複賽與國體交手，台體先發投手呂昱廷9局完封勝，黃騰威單場4安，終場以5比0搶勝；總教練林宗毅透露，複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。