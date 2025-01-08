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日職／張峻瑋首個職棒賽季還沒開始 先贈卑南國中球鞋

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。圖／帕菲克國際運動行銷
日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。圖／帕菲克國際運動行銷

日本職棒軟銀鷹投手張峻瑋目前已到球隊位於福岡的二軍基地報到、參加新人訓練營備戰第一個職棒賽季；張峻瑋日前也利用自主訓練的空檔特別安排到自己的國中母校台東縣卑南國中回饋球具並給學弟們加油打氣。

張峻瑋在出發日本前，特地準備35雙美津濃運動鞋回饋給母校球隊的學弟們，讓學弟們可以在訓練、比賽時有好的裝備，他也以親身經驗勉勵學弟，激勵他們追求更高的目標與表現。

張峻瑋也特別感謝美津濃提供品質優良、舒適耐穿的鞋款，能夠回饋給學弟們，美津濃同時也長期贊助張峻瑋手套、釘鞋等訓練用品，更能無後顧之憂的全力表現。

日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。圖／帕菲克國際運動行銷
日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。圖／帕菲克國際運動行銷

校方表示：「感謝峻瑋捐贈每一位在校的球員運動鞋，謝謝他對於母校的回饋。過去在休賽期時，峻瑋就常常回來學校看看教練、學弟們，給學弟加油打氣。峻瑋他以出色的身體協調性和敏銳的球感展現了頂尖運動員的實力。祝福峻瑋在日本職棒生涯中，能夠早日實現自己所設定的目標。」

卑南國中長年來培育了許多優秀的國內外職棒球員，然而受限於地理位置及資源不足，校隊設備更新往往無法跟上需求。張峻瑋期待這次的舉動，能夠鼓勵學弟們，也希望這份回饋能吸引更多社會資源，助力校隊持續為棒球界孕育新星。

日本職棒 棒球 軟銀

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