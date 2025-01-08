日職／與台灣火球男張峻瑋競速 軟銀一指：本想輕鬆投…

台灣「火球男」張峻瑋前天才搭機前往日本向日本職棒軟銀隊報到，昨天就在自主訓練與選秀第一指名村上泰斗「飆速對決」，村上泰斗苦笑說：「一開始只想輕輕丟的說。」

根據日本媒體「西日本體育」報導，年僅17歲的村上泰斗來自神戶弘陵高中，在自主訓練展現強烈求勝心，在50公尺衝刺訓練都跑出5.7秒的好成績。

而來到傳接球階段，村上泰斗剛好與張峻瑋配對，兩人從一開始輕鬆丟球，到後面慢慢加大力道，吸引球團人員目光，最後球速來到130公里，還搭配變化球。

村上泰斗表示，自己一開始只想輕鬆投，但隨著對方距離拉近，不由自主地增強力道。」曾當過捕手的村上也觀察到張峻瑋獨特的投球特點：「球路和日本投手不同，主要是變化球的軌跡最不同，我會看看有什麼能夠吸收、參考的地方。」

張峻瑋曾是U23世界盃中華隊國手，最快球速達157公里，去年11月與軟銀隊簽下育成合約，雖然不是選秀入團的球員，但軟銀隊特別安排他與日職新秀們一起訓練。