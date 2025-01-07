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大專棒球聯賽／呂昱廷104球完封勝 是否挑戰職棒有評估點

中央社／ 台中7日電
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）台體先發投手呂昱廷（圖）7日投出代表作，用104球投出9局完封勝，率隊以5比0擊敗國體、搶下複賽第4勝。中央社
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）台體先發投手呂昱廷（圖）7日投出代表作，用104球投出9局完封勝，率隊以5比0擊敗國體、搶下複賽第4勝。中央社

大專棒球聯賽台體先發投手呂昱廷投出代表作，用104球投出9局完封勝，率隊以5比0擊敗國體、搶下複賽第4勝；呂昱廷自評球威不錯，評估挑戰職棒時機點，要看狀況不順時心理層面是否夠強大。

台體大二投手呂昱廷在113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天扛對國體先發、用球數精簡，僅用104球完投9局，被敲出3支安打，投4次三振、2次四死球保送無失分、奪下勝投，獲選單場最有價值球員（MVP）。

台體總教練林宗毅表示，呂昱廷又突破了，今天直球很敢丟，搶到好球數的狀況下，也讓變化球的威力加分，內角位置的進壘點丟得很好。

呂昱廷投出生涯首場9局完封勝，他感謝情蒐幫忙，賽前都會開會，照著情蒐資料設定投球策略，也透露捕手接球回饋，今天自己的球蠻會跑的、讓對手掌握度沒有這麼好，雖然投到9局球速有點下滑，但有想辦法調整維持狀態，也感謝守備幫忙。

呂昱廷高中畢業後選擇先到大學磨練，大專聯賽出賽是球探關注的焦點之一，被問起是否投入中職選秀的抉擇點，他希望心理層面更好，陣中具職棒資歷的教練林柏佑也有提醒，在打「不順球」的時候起伏太大，希望可以心態更好一點，再決定下一步該怎麼走。

呂昱廷生涯最快球速約145公里左右，但先前有段時間球速下滑，他表示，近期球速慢慢回到好的狀態，均速也比大一時更進步，可達約140公里左右。

中職選秀 棒球 球速

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