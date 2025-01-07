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木棒聯賽／東體李立威再見安打勝彰藝 分組第2晉級

中央社／ 台北7日電

高中木棒聯賽台東體中今天與彰化藝中鏖戰至延長賽分勝負，東體黃宇昇後援4.1局穩守，8局下李立威敲出高中生涯首支再見安打，率隊以4比3搶勝、以分組第2晉級第二階段。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽最後一天賽程，H組西苑高中以分組第一名晉級，台東體中與彰化藝中今天交手爭取分組第二名。

東體1、3局各拿1分，彰藝4局上突破東體下勾投手陳世展，靠著接連3支安打追回2分，東體換上黃宇昇接替登板投球，被敲安打失分，這分算在前一任投手身上，彰藝單局攻進3分超前比數，東體7局下靠著對手失誤再度將比數扳平。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽8局上，東體後援投手黃宇昇展現壓制力，讓彰藝打者3上3下，投出2次三振，東體8局下1人出局後，靠著余新喆安打攻占滿壘，李立威逮到機會敲出左外野安打，一棒跟對手說再見。

東體總教練陳峰岳表示，李立威高中第一次打出再見安打，當下3壞球，正常情況都會等，但李立威告訴教練團有百分百的自信因此出手，今天整體打擊內容都不錯。

高三投手黃宇昇則是另一名搶勝功臣，後援4.1局僅挨2安打無失分，投出7次三振、2次保送，奪下勝投，最快球速約144公里。

陳峰岳透露，黃宇昇之前在新北U18賽事對高雄市投到最後一局被逆轉，有給他心理建設，今天投球勇於對決，球速也發揮的不錯，第一階段投得較少，今天遇到危機本來就打算讓他拉長投球局數，很開心他能投出好表現。

東體搶下分組第二，避免跟穀保家商、平鎮高中等強隊抽在同組，陳峰岳也提到這1勝相當重要。

平鎮高中 球速

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