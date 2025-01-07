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大專棒球聯賽／黃薰槿企圖強先發勝 中信科大複賽第2勝

中央社／ 台中7日電

大專棒球聯賽（公開一級）複賽中信科大今天與輔仁大學交手，大一投手黃薰槿搶勝企圖強烈，先發5局無責失分，率隊以8比3搶下複賽第2勝，教練李千賢給95分好評。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽中信科大今天與輔仁大學交手派出投手黃薰槿先發，黃薰槿今天賽前出賽投球局數都不算長，今天總計用77球投5局，被敲出4支安打，投出2次四壞保送，失掉2分都非責失分，奪下個人先發首勝。

中信科大面對熟悉的對手、輔大先發投手李斯特有所突破，3局上靠著單局5安1保送攻勢串聯，一口氣攻下5分、奠定勝基，4局上延續攻勢搶分，提前將李斯特打退場；中信科大團隊敲出14支安打，搶下複賽第2勝。

李斯特預賽曾對中信科大9局完投勝，李千賢表示，每次交手幾乎都是李斯特先發，賽前就有設定，也提到前一場擊敗南華有增加氣勢，讓球員打起來更有自信。

李千賢透露，黃薰槿過去最長投球局數約3局左右，今天他一直跟教練團爭取想要續投、想要拚一個先發勝，本來6局還要續投，但因為感覺對方掌握度越來越好，還是決定把他換下來，給黃薰槿表現打95分，唯一比較不好的地方是變化球準度、扣了5分。

總結目前為止球隊表現，李千賢表示，8強前面幾場其實都有贏的機會，但可能球員比較少打有轉播的比賽，難免會緊張，但這也是很好的成長養分，可以打進8強已經很棒了、值得鼓勵。

棒球

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