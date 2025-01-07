中職／林益全議約尚無結果 下一步動向考量空間和薪資

中華職棒新球季將從本周末起各隊陸續開訓，林益全尚在市場上等待東家，所屬經紀公司透露主要會考量空間、薪資，除了母隊統一獅隊外，也有來自其他球隊的報價，經紀公司也會再向其他球隊探詢機會，為他評估最好落點。

獅隊在去年球季結束後將林益全放在60人契約保留名單之外，林益全形同自由球員，各隊都可接洽，獅隊也有意簽回，與他持續洽談，而球隊即將在10日開訓，目前議約尚無結果。

所屬經紀公司表示，主要會衡量空間和薪資，而獅隊一壘人手較多，必須思考林益全有無出賽空間，也有來自獅隊以外的報價，經紀公司也會再向其他球隊探詢機會，再把所有選項一併納入評估。

林益全為中職僅有3位的「2000安俱樂部」成員之一，也是唯一左打，累積2013支安打，排在他前面的人只剩下彭政閔2044安、張泰山2134安，有機會在退休前達到生涯安打王的高度，但前提是能在一軍穩定出賽。