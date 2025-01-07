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中職／臨時退出多明尼加人氣球隊被罵翻 悍將新洋投親自回應

聯合新聞網／ 綜合報導
力亞士具有左投優勢，具有7年大聯盟資歷 路透
力亞士具有左投優勢，具有7年大聯盟資歷 路透

悍將隊古巴籍新洋投力亞士（Roenis Elias）打完墨西哥冬季聯盟後，原先預計要在向悍將報到前在多明尼加冬盟出賽，效力當地的人氣球隊老鷹隊（Aguilas Cibaeñas），但在悍將的要求下，力亞士決定不前往多明尼加。

因力亞士曾在老鷹隊投出過成績，消息一出令許多當地球迷感到失望，球隊專頁收到了900多則留言，還有人留言「台灣的大使館在哪？」，力亞士也親上火線回覆：「對於老鷹隊的球迷，原先我計畫出賽2場，但在最後關頭，我的新球隊告訴我不能參與。這裡的球迷們都很棒，上帝保佑你們。」

老鷹隊在多明尼加算是人氣隊伍之一，有不少中職洋將曾效力過，力亞士2016-17年賽季與2022-23年賽季他都有效力老鷹隊，特別是2022-23賽季，他7場先發防禦率僅0.92。

悍將球團則表示，力亞士確實有表態想持續在多明尼加冬季聯盟出賽，但考量新賽季備戰狀況，已婉拒力亞士要求，希望選手休息準備新球季，力亞士預計2月抵台報到。

中職 冬盟 多明尼加

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