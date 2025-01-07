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中職／李多慧盼2025與粉絲常見面 籃籃：新年快樂我們的公主

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。截圖自李多慧IG
李多慧。截圖自李多慧IG

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年，她昨天發文向粉絲們說新年快樂，似乎在暗示今年會繼續留台發展。

李多慧在IG發文寫道，「在台灣迎來了第二個新年，前年對台灣的一切都還感到很神奇，2024年有比較熟悉了，非常期待今年對我來說又會是怎樣的一年。回首一看每個瞬間都很珍貴，有各位待在我身邊給予我幸福。」

李多慧期許，「我會更加珍惜這份幸福並分享出去，成為更好的多慧！希望我們以後也可以越來越熟，常常見面，新年快樂！」

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「多慧公主新年快樂」、「2025繼續愛多慧」、「希望今年能去球場看多慧」。好友籃籃也表示，「新年快樂屋裏（我們的）公主」。

啦啦隊 李多慧

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