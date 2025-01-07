中職／王維中嗆去當兵吧！陳晨威入伍「最帥光頭」模樣曝光
樂天桃猿隊球星陳晨威因帥氣外型和精湛球技，獲得許多球迷支持，近日傳出他即將入伍服補充兵役，新髮型曝光引發網友們熱議。
陳晨威去年為中華隊出戰世界12強棒球賽，對陣南韓隊時敲出滿貫砲，震驚全台球迷，隨後中華隊一路過關斬將，奪下隊史三大國際賽首冠，陳晨威帥氣外型擄獲無數球迷，人氣大幅上升。
經典賽國手王維中日前在個人Threads，分享幫陳晨威「剃頭」的影片，王維中表示，「後來他不想當安七炫（南韓藝人），想當謝霆鋒，去當兵吧你。」
陳晨威昨天也在Threads分享他的新髮型並表示，「三八啦 光頭哪有帥的？臭兵仔！」
貼文一出，網友們紛紛表示，「開季前頭髮長得回來嗎」、「你是陳晨威欸！怎麼樣都帥」、「依舊帥到不行」、「你剪成光頭也是最帥的光頭」、「以為看到春風」。
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