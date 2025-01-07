中職／一粒接受日媒專訪談爆紅後「困擾」 曝光未來想做這職業...

台鋼雄鷹啦啦隊一粒去年因仙女級外貌，搭配魔性「葉保弟應援舞」人氣飛升。一粒接受日媒《Full-Count》專訪，談到爆紅後的困擾及未來展望。

報導指出，一粒在兩大韓援安芝儇及Mingo領軍的「Wing Stars」中，應援舞影片爆紅，瞬間成為最受歡迎啦啦隊之一，是一位才貌雙全的啦啦隊女孩。

一粒在報導中提到，大學主修織品及法文系，原本去法國留學，但因為疫情無法成行，在思考出路時得知Wing Stars正在選拔，「我家人喜歡棒球，我們常常一起看球賽，周末還會去現場看球，在家人影響下我也喜歡上，我也喜歡表演，所以決定試試看。」

報導中還談到，一粒因葉保弟應援曲迅速走紅，IG粉絲數從2000人激增至35萬人，一粒表示自己也很意外，並提到成名後的困擾，包含無法素顏出門和外出必須戴口罩。

精通英語和法語的一粒近日也開始學習日語，喜歡透過看日劇和動漫學習。她最後談到未來的目標，「我想嘗試成為藝人、演員、歌手，甚至是電視節目主持人，什麼都想做！」