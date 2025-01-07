中職／各隊搶進大巨蛋 2隊收破6成場次、3隊追加場次分不到

中華職棒36年賽程進入場地協商階段，台北大巨蛋場次之爭再度成為話題，中信兄弟隊初步握有13場，有機會新球季續當巨蛋常客，味全龍隊也排到11場。

中職會長蔡其昌昨天受訪談到新球季賽程，對於大巨蛋各隊場次不均，解釋聯盟本身拿到的場次都是公平分配，但後續釋出的場次，台北市政府優先給台北球隊龍隊，遠雄釋出的檔期則私下給兄弟，才會造成場次不均的狀況。

據了解，中職聯盟原先拿到20場大巨蛋例行賽，開幕周兩場比賽按慣例由冠軍隊伍中信兄弟隊作東，其餘18場再由6隊均分，形成首波分配結果為兄弟5場、其餘5隊都是3場的狀況。

後續雙北市世壯運調整時程、遠雄公司陸續釋出檔期，新增19場，其中8場給兄弟、8場給味全龍隊、3場給統一獅隊，因此目前以兄弟13場、龍隊11場、獅隊6場排名場次前3多球隊，另外3隊維持在3場。此外，39場共37場落在周五、六、日。

目前聯盟與球隊持續與遠雄爭取追加場次，蔡其昌也不諱言，各隊需求場次遠比目前取得的場次更多，聯盟會持續向遠雄爭取更多場次，希望原先預留給其他活動的檔期，如果至今尚未被租借，可以把檔期先給聯盟。