日職／源田壯亮出軌留「冷漠訊息」後神隱 2月春訓有望露面

本屆12強日本隊國手，身兼西武獅隊明星游擊手源田壯亮近期爆出外遇醜聞。《東京體育報》報導，在事件曝光後，源田壯亮至今仍沒有回家，只透過LINE留下訊息：「之後的事請與律師談」。

源田壯亮在2019年與前偶像團體「乃木坂46」成員衛藤美彩結婚，並育有2子，但源田壯亮卻被爆出與一家高級俱樂部的A小姐交往，且源田貌似都會讓A小姐相伴出行，在球員的高爾夫球活動中將其秘密安排在附近的飯店方便碰面，甚至在12強賽事中A小姐帶來台灣幽會。

源田壯亮目前仍未返家或者公開露面，近期少數的公開消息是西武公布他的全隊最高薪。 路透

源田接受日媒《週刊文春》採訪時也承認出軌，《東京體育報》更指出，此後源田開始鬧失蹤，當妻子嘗試與源田聯繫時，源田僅在LINE留下：「之後的事請與律師談」，獨留妻子照顧歷經重病與辛苦治療才生下的一對兒女。

1月4日是衛藤美彩的32歲生日，不過她的社群平台一片安靜，不少粉絲與親友都十分擔心。源田壯亮目前神隱中，近期的官方消息則是與西武簽下3億日圓的隊內最大合約，他今年的自主訓練也不對外公開，預計直到2月1日開始春訓後，才有可能接受採訪。