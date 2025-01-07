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日職／辰己涼介開心2024被台灣球迷認識 竟預測母隊倒數第2
日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽結束後，成為台日球迷關注焦點。他最近在節目提到被台灣球迷認識很開心，還預測金鷲新賽季會太平洋聯盟倒數第2。
辰己涼介在12強冠軍戰前豪言「輸台灣就改練投手」，結果日本最終以0：4輸球，辰己這番言論遭許多日本網友痛罵，隨後他在日職頒獎典禮搞怪變裝，再度吸引大量台日球迷討論。
辰己在節目上坦言2024年確實過得不太好，包含改練投手和典禮變裝都讓他承受到一些壓力，但他也表示，「不管是好或壞的形象，現在台灣人都知道我的名字，這讓我蠻開心的。」
辰己還預測洋聯排名，依序是軟銀、歐力士、火腿、羅德、樂天和西武隊，辰己認為軟銀正常發揮就能第1，歐力士投手不錯，談到樂天，他說，「讓我們一起加油吧！」
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