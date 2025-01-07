中職／勝騎士證實與獅隊洽談新合約 有收到建議休息指示
勝騎士新球季是否回歸統一獅隊，可望有進一步消息，在委內瑞拉冬季聯盟出賽的他，告訴當地媒體，正與獅隊洽談新合約，球隊也有建議他該休息備戰新球季。
勝騎士去年繳出14勝5敗、防禦率2.49，全季賞出167次三振，奪得勝投王、三振王，為獅隊表現最穩的洋投，當然也是球隊保持聯繫要簽回的對象，而他季外先打世界12強棒球賽，又在委內瑞拉冬季聯盟為蘇利亞老鷹隊（Zulia Eagles）出賽，也引起球迷關注他整年的投球量。
專門報導老鷹隊消息的La Voz del Aguilucho在社群網站X上先是指出，傳聞勝騎士即將結束在老鷹隊的出賽，他已收到來自亞洲球隊的合約。
勝騎士隨後也進一步向該媒體證實，正與獅隊洽談新合約，也因今年在獅隊、12強賽、冬季聯盟投球量已落在200局左右，球隊有建議他要休息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言