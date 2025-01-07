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中職／勝騎士證實與獅隊洽談新合約 有收到建議休息指示

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勝騎士回歸統一獅隊，可望有進一步消息。 聯合報系資料照
勝騎士回歸統一獅隊，可望有進一步消息。 聯合報系資料照

騎士新球季是否回歸統一獅隊，可望有進一步消息，在委內瑞拉冬季聯盟出賽的他，告訴當地媒體，正與獅隊洽談新合約，球隊也有建議他該休息備戰新球季。

勝騎士去年繳出14勝5敗、防禦率2.49，全季賞出167次三振，奪得勝投王、三振王，為獅隊表現最穩的洋投，當然也是球隊保持聯繫要簽回的對象，而他季外先打世界12強棒球賽，又在委內瑞拉冬季聯盟為蘇利亞老鷹隊（Zulia Eagles）出賽，也引起球迷關注他整年的投球量。

專門報導老鷹隊消息的La Voz del Aguilucho在社群網站X上先是指出，傳聞勝騎士即將結束在老鷹隊的出賽，他已收到來自亞洲球隊的合約。

勝騎士隨後也進一步向該媒體證實，正與獅隊洽談新合約，也因今年在獅隊、12強賽、冬季聯盟投球量已落在200局左右，球隊有建議他要休息。

統一獅 老鷹 騎士

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