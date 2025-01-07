中職／台北大巨蛋場次 各隊落差大

台北大巨蛋去年成為票房萬靈丹，新球季仍是兵家必爭之地，傳出六隊分到場次差距極大，中華職棒聯盟會長蔡其昌昨天表示，聯盟立場是公平合理，但坦言目前因台北市政府及遠雄公司確實都把多餘場次給味全龍、中信兄弟隊，因此有場次落差狀況。

大巨蛋去年共舉辦卅八場例行賽，平均進場人數兩萬六八九人，去年十二月演唱會進駐，壓縮職棒場次，中職能分到多少場備受關注。

蔡其昌指出，各隊需求場次，確實遠比第一次、第二次聯盟爭取到的數字要多，近期會再找遠雄公司協調，持續爭取更多場次，「主要討論方向是如果他們想要預留給其他活動的檔期，現在已經一月了，如果還沒排，可以先給我們。」

值得關注的是，各隊場次分配落差極大，據悉中信兄弟、味全龍隊都拿到雙位數場次，但有三隊只分到三場，質疑分配不公。

蔡其昌對此表示，聯盟立場是一定合理和公平分配，不會考慮票房。但他也坦言，台北市政府是採取直接給味全龍隊，「對市長來說，可能覺得味全龍是台北球隊。」此外，「遠雄有票房考量，多釋出場次私下給兄弟，才會出現有些球隊覺得場次分配落差。」

蔡其昌表示，今年賽程安排已經進入安排場地階段，各地陸續繳交球場安排，預計近期可以公布，台南亞太棒球村尚未驗收，不會在今年加入賽程，季外進行草皮等相關整修的新莊棒球場，則是預計二月底會完工。