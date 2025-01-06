中職／猿隊新兵張趙紘大砲受期待 成晉復出充滿挑戰

樂天桃猿隊外野手成晉去年因為左膝傷勢，完全未在一軍出賽，猿隊副領隊沈鈺傑表示，成晉趕上春訓沒問題，但已經一年未比賽，還是會擔心他的狀況。

成晉去年因為左膝韌帶斷裂，中斷新人球季起連續6年一軍出賽紀錄，只在二軍打了6場，目前復健進度正常，準備迎接2月2日春訓開訓。

朱育賢跳槽味全龍隊，猿隊今年外野區3人預定是林立、陳晨威、成晉，不難看出教練團對成晉的期待，他在2022、23年出賽數都破百，2023年更是首次單季120戰全勤。

猿隊備戰3月29日開打的新球季，去年在中華職棒選秀會前兩輪挑中的張趙紘、何品室融值得觀察；沈鈺傑表示，張趙紘是大砲型球員，可守一壘和二、三壘，比較期待他的表現，何品室融在冬季聯盟賽事打得不錯，想上一軍還需一些時間。

猿隊團隊戰力部分，洋投威能帝確定歸隊，魔神樂還在墨西哥聯盟、美國職棒小聯盟觀望中，也有意願再度來台。沈鈺傑說：「月中還會敲定一位新洋投，希望可在過年前敲定所有洋將，不會再補強本土。」

猿隊教練團在二軍也確定加入打擊教練、助理教練，兩人都是本土。