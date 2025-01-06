中職／猿隊「1.2軍」對決羅德 呂詠臻確定前進石垣島

樂天桃猿隊備戰新球季，將於2月15、16日前往日本石垣島，進行史上第8次「亞洲門戶交流賽」，再度和日本職棒羅德隊進行交流賽，猿隊副領隊沈鈺傑形容 ，會派出「1.2、1.3軍」出賽，也就是趨近一軍的陣容，至於羅德全是一軍球員。

「亞洲門戶交流賽」2016年首次登場，今年邁入第8屆，已經成為猿隊在開季前的重頭戲；沈鈺傑表示，投捕人選都是一軍，投手群包括黃子鵬、呂詠臻（從味全龍隊轉進）在內共有10人，捕手則是宋嘉翔、張閔勛。

羅德的春訓基地就在石垣島，台日交流賽受到石垣市政府支持，今年仍是4天3夜的行程；沈鈺傑透露，羅德確定全是一軍球員亮相，因為二軍球員到時按照春訓行程，已經移師九州宮崎訓練。