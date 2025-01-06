中職／台鋼雄鷹強化在地精神 球隊裝備繼續攜手台灣品牌Taiwolf

台鋼雄鷹隊深耕在地，強化本土精神，新球季將繼續與台灣在地運動品牌Taiwolf攜手合作。除了提升選手專業表現，也是支持在地品牌發展、推動本土運動產業的具體行動。

雄鷹去年首度與Taiwolf展開合作，球隊練習衣、球衣等裝備，不僅都是Made in Taiwan，依據選手體型、動作需求與比賽環境，更能提供裝備上個性化設計與調整，確保每位選手在賽場上享有最佳舒適度與靈活性。

而Taiwolf在2024年世界12強棒球賽為中華隊裝備供應品牌，賽事期間充分展現對於運動服飾的專業與細心，提供符合專業運動員需求的高品質運動服裝，讓選手能夠專注在球場上，也讓後勤團隊有更舒適的工作體驗。

雄鷹也期許未來透過「TSG Hawks」與「Taiwolf」兩個本土品牌的結盟，攜手共同成長，深耕在地並且提升國際化視野，發揮競爭力，將台灣製造高品質帶入世界舞台。