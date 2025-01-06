經典賽／35人名單亮牌等開訓日 熱身賽票價會是「感情很好的友情價」

世界棒球經典賽資格賽2月21日開打，中華隊將在年後台北大巨蛋開訓，35人名單也將在那天正式亮牌。中職會長蔡其昌也帶來熱身賽消息，將與國外球隊進行交流賽，「價格放心，一定很很親民，感情很好的友情價。」

中華隊上屆經典賽淪落A組墊底，本屆須從資格賽打起，中華隊將以地主之姿在台北大巨蛋迎敵，賽事從2月21日展開。

蔡其昌表示，熱身賽會找國外球隊打兩場，不同於今年日本隊找荷蘭隊打強化試合，「這次對手和日本不一樣。」他說目前還有一些細節需要確認，希望可以趕在過年前宣布。除此之外，也會有其他閉門賽事。

中華隊預計在年後大巨蛋展開集訓，35人名單事前不會公布，「35人就是那天報到，大家就會看到。」蔡其昌表示，35人名單不是秘密，只是雖然從一開始就是說35人，「數字一樣，但內容不一定一樣，可能因為選手狀況會有調整，包括使用方式。」

旅外選手是否在同天報到要看各自與球團洽談狀況，即便當天無法現身，蔡其昌說：「報到日當天，一定會知道35人名單。」