中職／大巨蛋新球季各隊場次落差大 蔡其昌解釋原因

台北大巨蛋去年成為票房萬靈丹，新球季仍是兵家必爭之地，場次分配備受矚目，中職會長蔡其昌今天對此表示，聯盟立場是公平合理，也坦言目前因台北市政府及遠雄公司確實都把多餘場次給味全龍、中信兄弟隊，因此有場次落差的狀況。

大巨蛋去年共舉辦38場例行賽，今年加入演唱會，場次分配問題一直備受關注，蔡其昌指出，各隊需求場次，確實遠比第一次、第二次聯盟爭取到的數字要多，近期會再找遠雄公司協調，「主要方向是如果他們想要預留給其他活動，現在已經一月了還沒有的檔期，可以先給我們，我會希望再多要一些場次。」

值得關注的是，各隊場次分配落差極大，據悉中信兄弟、味全龍隊都拿到雙位數場次，但也有3隊只分到3場，質疑分配不公。

蔡其昌對此表示，「聯盟立場是一定合理和公平分配，不會考慮票房，如果無法整除就用抽的。」但他也坦言，台北市政府是採取直接給味全龍隊，「對市長來說可能，覺得味全龍是台北球隊。」此外，「遠雄有票房考量，多釋出場次私下給兄弟，才會出現有些球隊覺得場次分配落差。」

蔡其昌表示，今年賽程安排已經進入安排場地階段，各地陸續繳交球場安排，預計近期可以公布。