快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋新球季各隊場次落差大 蔡其昌解釋原因

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋去年成為票房萬靈丹，新球季仍是兵家必爭之地，場次分配備受矚目，中職會長蔡其昌今天對此表示，聯盟立場是公平合理，也坦言目前因台北市政府及遠雄公司確實都把多餘場次給味全龍中信兄弟隊，因此有場次落差的狀況。

大巨蛋去年共舉辦38場例行賽，今年加入演唱會，場次分配問題一直備受關注，蔡其昌指出，各隊需求場次，確實遠比第一次、第二次聯盟爭取到的數字要多，近期會再找遠雄公司協調，「主要方向是如果他們想要預留給其他活動，現在已經一月了還沒有的檔期，可以先給我們，我會希望再多要一些場次。」

值得關注的是，各隊場次分配落差極大，據悉中信兄弟、味全龍隊都拿到雙位數場次，但也有3隊只分到3場，質疑分配不公。

蔡其昌對此表示，「聯盟立場是一定合理和公平分配，不會考慮票房，如果無法整除就用抽的。」但他也坦言，台北市政府是採取直接給味全龍隊，「對市長來說可能，覺得味全龍是台北球隊。」此外，「遠雄有票房考量，多釋出場次私下給兄弟，才會出現有些球隊覺得場次分配落差。」

蔡其昌表示，今年賽程安排已經進入安排場地階段，各地陸續繳交球場安排，預計近期可以公布。

中信兄弟 中職 味全龍

延伸閱讀

柯建銘總召近黃昏？ 林思銘：蔡其昌看起來是可能人選

12強賽／「台灣尚勇」春聯不加印了 蔡其昌開放電子檔歡迎「二創」

棒球／「臺灣尚勇」春聯秒殺 民眾敲碗蔡其昌準備放大絕

蔡其昌「臺灣尚勇」春聯 今晚首發近萬民眾擠滿台中水安宮

相關新聞

經典賽／35人名單亮牌等開訓日 熱身賽票價會是「感情很好的友情價」

世界棒球經典賽資格賽2月21日開打，中華隊將在年後台北大巨蛋開訓，35人名單也將在那天正式亮牌。中職會長蔡其昌也帶來熱身...

中職／大巨蛋新球季各隊場次落差大 蔡其昌解釋原因

台北大巨蛋去年成為票房萬靈丹，新球季仍是兵家必爭之地，場次分配備受矚目，中職會長蔡其昌今天對此表示，聯盟立場是公平合理，...

中職／猿隊「1.2軍」對決羅德 呂詠臻確定前進石垣島

樂天桃猿隊備戰新球季，將於2月15、16日前往日本石垣島，進行史上第8次「亞洲門戶交流賽」，再度和日本職棒羅德隊進行交流...

中職／台鋼雄鷹強化在地精神 球隊裝備繼續攜手台灣品牌Taiwolf

台鋼雄鷹隊深耕在地，強化本土精神，新球季將繼續與台灣在地運動品牌Taiwolf攜手合作。除了提升選手專業表現，也是支持在...

中職／猿隊新球季內外野大風吹 林立接手朱育賢防區

去年世界12強棒球賽國手朱育賢改披味全龍隊球衣，是否對猿隊戰力造成影響，新球季值得觀察，猿隊副領隊沈鈺傑今天表示，朱育賢...

中職／返母校鼓勵學弟妹 12強黃子鵬：每人都可成台灣英雄

世界12強棒球賽冠軍國手黃子鵬今天返回母校高雄市復興國小，獲校長蔡進元頒贈傑出校友；黃子鵬也指導棒球隊學弟投球，鼓勵堅持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。