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影／12強王牌投手林昱珉當兵去 談到老婆孩子露微笑全說了
中華隊王牌投手林昱珉人氣高，年僅21歲的他，一舉一動也引發關注，他今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役。外界好奇當兵心情及未來規畫，他稱當兵心情還好，而是否帶家人一同赴美則還在考慮中；談及女兒的可愛，他則是露出幸福的微笑。
新北民政局今早辦理補充兵入伍作業，並於新北市民廣場前集合，表定9時上車出發，林昱珉不到8時早早就到場，頭戴棒球帽相當低調，「左右鄰兵」似乎還沒認出，不過已有粉絲早早到場，利用空檔要簽名。
補充兵入伍作業在上車出發前開放洗手間時間，行走過程中被問及當兵心情，林昱珉表示還好；未來是否會帶妻子及女兒一同去美國，他則說，還不確定，還在考慮當中。至於被問到女兒「很可愛」時，口罩藏不出幸福的笑容，笑著直言「對啊 。」
林昱珉隨後跟隨入伍隊伍前往搭乘遊覽車，現場吸引不少家長及媒體，現場三輛遊覽車，林坐上第一車，車前並標註新北市政府（補充兵-宜蘭），推測如外界所說前往金六結服兵役。
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