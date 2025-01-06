聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／日本捕手難忘2場比賽 被大巨蛋應援聲衝擊到「失憶」
去年世界12強棒球賽，日本隊捕手坂倉將吾攻守都有不俗表現，入選全明星隊捕手位置，談到12強之旅印象最深的比賽，他的答案是在台北大巨蛋面對南韓、中華隊的兩場比賽，第一次體驗全然的客場氛圍，應援聲大到讓他難以思考。
坂倉將吾在12強合計18打數敲出8安打、1轟，打擊率4成44，他說12強聚集很多優秀選手，從他們身上學到很多，也有人向自己提問，「度過了很充實的一個月。」
被問到印象最深的比賽，他的答案是兩場在台北大巨蛋的比賽，分別面對南韓、中華隊，「那應該是第一次在這樣完全的客場感氛圍中出賽，雖然賽前開了很多次會議，但實際進入比賽，那兩場比賽還是…。」
他指出，南韓、台灣打者的反應能力比他們在開會時預期的更快，這讓日本隊遇到麻煩，他自己也感覺有點緊繃，加上來自敵隊應援的聲音，「剛輸入大腦的訊息，馬上就從記憶中溜走，進入耳裡的噪音會讓你心想『呃…發生什麼事了？』」
日本在這兩場比賽最終都獲勝，也讓坂倉將吾坦言幸好是贏了，所以現在回想起來，會覺得是很好的經驗。被問到再戰2026年世界棒球經典賽的野心，他回應：「那是當然的，想入選經典賽的心情又更加強烈了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言