韓職／最新！李珠珢2025年IG首度更新貼文 行李箱準備好了

前韓職起亞虎啦啦隊人氣成員李珠珢，於今天2025年在IG首度更新貼文，雖是她代言行李箱廣告，但她小露香肩、短裙黑色馬靴搭配，超美造型仍引起網友暴動，在短短一小時內就有接近3萬個讚，可見她仍受到粉絲重視，只是這個貼文，並沒有開放粉絲留言。

李珠珢於今年新年開始更名帳號，同時在自我介紹部分也加入中文名字，讓台灣網友都相當興奮，認為這是來台前兆，甚至有台灣網友也在盛傳李珠珢很有可能加入味全龍啦啦隊，但最終結果一切仍是未知數。

除了2025年首度貼文外，李珠珢今天稍也上傳不少限動，除了與粉絲互動外，還就包括她過去在起亞虎跳啦啦隊的畫面，網友認為這顯示她對啦啦隊隊難以忘懷，雖現在是自由身，但仍有望繼續啦啦隊的工作。