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中職／龍隊17人前往Driveline移訓 丘昌榮入列證實轉隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊17位教練及選手前往美國亞利桑那的Driveline訓練基地展開移地訓練。圖／取自味全龍隊臉書
味全龍隊17位教練及選手前往美國亞利桑那的Driveline訓練基地展開移地訓練。圖／取自味全龍隊臉書

味全龍隊今天公布前往美國Driveline訓練基地的移地訓練名單，一共17人的名單中，前富邦悍將隊首席教練丘昌榮也入列，這也證實丘昌榮的轉隊。

去年季後一直傳聞丘昌榮將離開悍將，轉任味全龍隊教練，也傳出將擔任農場統籌教練，龍隊對此僅表示要等待教練團完整名單出爐後，才會一併公布，但今日的移訓教練團名單已將丘昌榮列入。

而龍隊今天宣布，安排教練張家浩、丘昌榮、張建銘、吳宗峻、吳睿勝、彭立堯及選手吉力吉撈、李凱威、張政禹、劉俊緯、劉基鴻、朱育賢等人出發前往美國亞利桑那的Driveline訓練基地展開移地訓練。

另外，先前已出發美國的總教練葉君璋及副領隊也將前往會合，明日則是郭天信、情蒐黃偉誠啟程，總計17人參與本次美國移訓。

龍隊表示，龍將們把握機會取經，希望能藉此機會強化一軍球員打擊能力，一、二軍教練團們也能共同學習，創造團隊共識，讓打擊訓練結合運科，能更有效率達成團隊目標，2025年球季持續朝總冠軍目標邁進。

丘昌榮 味全龍 朱育賢

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