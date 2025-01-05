UBL／開南三殺守備沒能翻轉士氣 輔大奪第4勝

大專棒球聯賽輔仁大學今天與開南大學交手，輔大蔡誥翔轉打者不到1年有好表現，2安2打點率隊以4比2搶複賽第4勝；開南8局完成關鍵三殺守備，但沒能延續氣勢吞複賽首敗。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽輔仁大學今天與開南大學交手，輔大1局下靠著林定侖內野安打、盜壘、蔡誥翔安打先馳得點，5局下林定侖、林廷之接連敲出安打，靠著暴投跑回1分，再靠著故意四壞保送、許賀捷高飛犧牲打拿下1分。

輔大7局下攻勢再起，靠著失誤、犧牲觸擊、蔡誥翔補上安打替球隊多添1分保險分；蔡誥翔單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

開南大學前7局沒得分，8局上洪宸毅適時安打助隊追回2分；開南8局下有關鍵守備，輔大接連2棒敲出安打，莊欽仰點成投手方向滾地球，投手傳三壘先抓1個出局數，三壘傳一壘發生失誤，守備補救得宜，先抓到搶攻二壘的莊欽仰，再抓到跑回本壘的跑者、完成三殺守備。

開南雖有關鍵守備表現、士氣大振，但9局上沒能再添分數吞下複賽首敗，賽後戰績3勝1敗。

輔大蔡誥翔大學階段以投手為主，大四正式轉任打者，他接受轉播單位訪問透露，大二就有轉任打者的念頭，但再給自己多1年的時間，大三投球表現還是沒有符合預期，主動跟教練團提出轉任打者想法。

蔡誥翔轉任打者下足苦功，因為少打了3年，知道需要多練一點，平時上課前就會先特打，球隊訓練結束後，也會再找隊友自主練習。

今天得點圈打擊機會掌握度高，蔡誥翔表示，知道自己非長打型球員，把球看到最後，不要想著打大支、確實擊球，將球打到外野就有機會。

王柏鈞向弟弟王柏傑學變速球 大專聯賽完投勝

大專棒球聯賽（公開一級）中信科大王柏鈞向效力中職台鋼雄鷹隊的弟弟王柏傑學得變速球成武器，今天9局完投勝，莊中華開轟，中信科大以7比1擊敗南華大學、奪複賽首勝。

中信科大與南華大學今天賽前複賽都吞下4敗、勝場沒有開張，中信科大今天派出左投手王柏鈞先發，王柏鈞開賽連抓5個出局數，2局上2人出局後接連被敲2支安打，但穩守不失分。

王柏鈞投到5局上再有危機，1人出局後隊友接連出現守備失誤，再因為投手犯規失掉1分，6局過後回穩，沒再讓對手站上得點圈。

王柏鈞今天總計用97球投9局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分，完投勝獲選單場最有價值球員（MVP）。

中信科大1局下靠著沈忠興安打先馳得點，4局下莊中華敲出陽春砲，5局下靠著保送、接連安打再拿1分，7局下攻勢再起，單局3安2保送，加上對手1次守備失誤，一口氣再添4分、拉開領先差距，順利搶下複賽首勝。

王柏鈞接受轉播單位MVP訪問時表示，本身是控球和變化球型的投手，不刻意追求三振，策略就是讓打者打不好。

王柏鈞變速球投得不錯，他透露是向效力中職台鋼雄鷹隊的投手弟弟王柏傑學的，握法比較像指叉球，也成為武器。