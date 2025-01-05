中職／韓籍啦啦隊南珉貞決定定居台灣 新年看租房面臨抉擇

中華職棒富邦悍將、PLG富邦勇士啦啦隊韓籍成員南珉貞，於今天在個人YT發布影片「台南珉貞~ 新搬來的~」，宣布2025年開始要在台灣定居，免得以後韓國、台灣來回奔波，也讓同一經紀公司2S成員安芝儇、朴旻曙、趙娟週等人，在北部有個聚會的住居，不過，在看出租房時令她面臨抉擇，希望台灣的粉絲給她提供意見。

南珉貞已經相當融入台灣的生活，經常在社群分享在台灣的點點滴滴，甚至連妹妹也一起和她在台灣拍廣告，在李皓禎決定離開富邦回到韓國後，目前所屬同一家經紀公司韓籍啦啦隊成員，只剩她一人留在北部。

今天影片一出，有網友說，「珉貞租房就像偵探柯南太搞笑了！」也有粉絲從各個層面給她分析那一間房比較好，看來大家都很歡迎她定居在台灣。