木棒聯賽／李柏叡先發5局好投 壽山擊敗善化3連勝

高中木棒聯賽壽山高中與善化高中今天交手，壽山開賽首局靠著周侑霖打回關鍵1分，投手群展現壓制力，李柏叡先發5局無失分，壽山終場以1比0搶下預賽3連勝。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第1階段預賽，壽山高中依序擊敗羅東高工、稻江商職，今天與善化高中交手。

壽山1局下就有攻勢，1人出局後黃翔靖、宋翊偉接連安打，周侑霖關鍵一擊送回分數，兩隊2到7局都沒能再添分數。

壽山先發投手李柏叡前3局沒被敲出安打，僅讓對手靠著四壞保送、觸身球保送上壘，但沒有失分，4局有危機，1人出局後接連被敲2支安打，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢，5局續投讓對手3上3下。

壽山6局換投再遇到危機，中繼投手劉恩廷先投出觸身球保送，2人出局後再被敲出安打、投出暴投退場，吳祉恩登板接手後援，讓打者敲出二壘方向滾地球出局，瓦解對手攻勢。

李柏叡先發用52球投5局，被敲出2支安打，投出1次三振、2次四死球保送，劉恩廷中繼投0.2局、吳祉恩後援1.1局，3任投手聯手、沒讓對手拿下分數，李柏叡為勝投。

台南海事與大理高中交手，大理1局下先馳得點，台南海事2局上靠著林劵壎陽春砲扳平比數，兩隊前7局打完1比1僵持不下。

突破僵局制延長賽第8局，台南海事8局上靠著王宏均二壘打送回2分，再靠著高飛犧牲打、張胤安打再拿2分。大理高中8局下靠著接連四壞保送先拿1分，再靠著滾地球雙殺、失誤跑回2分，但攻勢沒能延續，台南海事終場以5比4獲勝。

李旻翰開轟 木棒聯賽大溪擊敗北科附工搶第2勝

高中木棒聯賽大溪高中今天與北科附工交手，大溪先發投手賴謙凡6局2責失分好投，李旻翰開轟，率隊以6比3搶下預賽第2勝；鶯歌工商則以5比2擊敗南英商工、預賽3連勝。

大溪高中在113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽首戰就擊敗上屆冠軍穀保家商，今天與北科附工交手投打發揮。

大溪先發投手賴謙凡2局下有狀況，先投出四壞保送，再被敲2支安打，1人出局後因隊友守備失誤失分，3局下單局被敲2支安打再掉1分，6局下1人出局後被敲出二壘打，再因為安打、滾地球失分。

賴謙凡今天總計用89球投6局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉3分（2分責失分）、奪下勝投，林珺希後援投1局連飆3K、無失分，替球隊守住勝利。

大溪今天2局上林珺希先敲出二壘打，吳翊睿安打送回第1分，再靠著內野安打、滾地球、保送、高飛犧牲打跑回分數，廖宥霖補上安打，替球隊多添1分。

大溪3局上靠著陳廷毓三壘打、高飛犧牲打再拿1分，4局上李旻翰開轟，2分砲替球隊拉開領先差距，幫助球隊順利搶下勝利。

鶯歌工商今天與南英商工交手，鶯歌3局下積極搶分，許暘祺率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、野手選擇、高飛犧牲打先跑回1分，再靠著觸身球保送，莊秉鋐安打添分，林鎮羽二壘打一棒再添2分。

鶯歌6局下攻勢再起，1人出局後張瑀庭敲出安打，石正侑三壘打替球隊多添1分保險分。鶯歌先發投手林震宇投4局被敲出8支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、奪下勝投。