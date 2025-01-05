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中職／籃籃爆離開樂天啦啦隊？會長喊話：尊重支持妳的選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天女孩籃籃。圖／樂天桃猿提供
樂天女孩籃籃。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿啦啦隊總隊長籃籃近日傳出將離開「樂天女孩」應援陣容的消息，引發討論。中華職棒會長蔡其昌也透過社群平台發聲，表達對籃籃的支持與尊重：「不論籃籃做什麼決定，我們都會支持並尊重她的任何選擇。」

根據《ETtoday星光雲》報導，籃籃由於主持及廣告工作繁忙，加上身為總隊長需要負責部分行政任務，長期累積的身心壓力讓她萌生轉換角色的念頭。據悉，她未來可能以代言人、活動大使或友善大使的身份，繼續與樂天桃猿球隊保持合作。

對此消息，籃籃在限時動態中澄清，部分傳聞不實，並呼籲粉絲保持冷靜，等待官方正式公布訊息。她強調：「未來大家還是能夠在球場上看到我的身影。」同時，她表達了對棒球的熱愛，「因為棒球才有現在的我，我也希望用自己的力量讓更多人喜歡棒球、支持棒球。」

針對籃籃可能的動向，樂天球團表示，目前仍在與她討論合約內容，預計球季開始後會以全新面貌與球迷見面。

會長蔡其昌更是特別為籃籃打氣，他表示，不論她選擇什麼方向，球迷和聯盟都會全力支持。他也幽默地提到：「明星賽家人大團圓時，不要忘了回來看會長就好了。」

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